شكرا لقرائتكم خبر عن الهيكل الغامض يظهر في الكونجو.. والسكان يحرقونه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واجه أحدث هيكل من سلسلة هياكل معدنية فضية، ألهبت حماسة محبي الخيال العلمي في جميع أنحاء العالم، مصيراً مأساوياً في جمهورية الكونجو،عندما أُحرق في ساحة بالعاصمة.

وظهر الهيكل الذي يزيد ارتفاعه على 3 أمتار في حي باندال بالعاصمة كينشاسا صباح الأحد الماضي. وأمس الأول الأربعاء، توقف حشد من المارة الفضوليين في حي باندال لالتقاط صور السيلفي والحديث عن الأصول المحتملة للهيكل.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل في وقت لاحق السكان وهم يدمرون الهيكل بالعصي ويضرمون النار فيه.

ورصدت هياكل مشابهة في صحراء يوتا بالولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ثم في رومانيا وتركيا، وجرت مقارنتها بالهيكل المعدني الذي ظهر في فيلم «2001: أوديسا الفضاء» للمخرج ستانلي كوبريك.

وفي الفيلم يعتبر الهيكل الفضائي رمزاً يلعب دوراً فيما يبد في تطور البشرية.