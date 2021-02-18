إجراءات صحية ووقائية للزائرين والعاملين في «آيدكس ونافدكس 2021»

أبوظبي:”الخليج 365”

أكدت اللجنة الطبية في مؤتمر ومعرضي آيدكس ونافدكس 2021، أن الإجراءات الصحية والوقائية المتخذة في المعرض ستكون مشددة، وتشمل تكثيف عمليات تثقيف العاملين والزائرين من خلال المحاضرات، وإيصال المعلومات للزوار من خلال الإنترنت، ووضع لافتات تنبه للتباعد الجسدي، والتعقيم المتكرر لليد، ولبس الكمامات، وتطبيق فحوص «بي سي آر» بشكل متكرر، وأكثر كثافة.

وأوضحت أنه سيتم إلزام المشاركين والعارضين والحضور والزوار بإجراء فحص قبل، وخلال المعرض، وأن جميع القادمين للدولة سيطبق عليهم بروتوكول السفر باستثناء الحجر، ويشمل فحص «بي سي آر» قبل السفر، وعند الوصول في المطار، وخلال أيام المعرض بحيث تكون صلاحية فحص «بي سي ار» 48 ساعة للسماح بدخول المعرض، مع مراعاة أن هذه الإجراءات قابلة للتغيير بناء على المتغيرات في الدولة.

وأشارت اللجنة إلى أنه في حالة اكتشاف إصابة أي مشارك في المعرض، سيتم التعامل معه حسب البروتوكول الصحي في إمارة أبوظبي، ففي حال كانت إصابته محدودة والأعراض غير ظاهرة فسيتم إرساله إلى فنادق العزل حتى ظهور النتائج السلبية، أما إن كانت هناك أعراض فسيتم إرساله إلى المستشفى المخصص وأن أي حالة يشك فيها، تؤخذ لها عينة وتعزل حتى ظهور النتيجة.

وأوضحت اللجنة وفق ما ذكرته مجلة «درع الوطن»، أنه لتحقيق التباعد الجسدي والإجراءات الاحترازية مع مراعاة نجاح المعرض من حيث الأعداد المناسبة، فقد تم تقليص الأعداد لهذه الدورة لتكون من 60 إلى 70% من أعداد المواسم السابقة لمعرض آيدكس، وسيكون هناك تنسيق مسبق للزوار من المدارس والجامعات، كما سيكون تنظيم مسبق للزوار العسكريين، وستكون هنالك خيمة مخصصة للعسكريين في بوابة 6 في مدينة زايد الرياضية، وسيتم الفحص بالكاميرة الحرارية والتأكد من وجود تصريح دخول آيدكس كما يتم التأكد من وجود فحص PCR حديث في ALHOSN قبل أخذ حافلة نقل للمعرض، وسيتم اتخاذ الأجراءات الوقائية والتباعد الجسدي.

وأكدت اللجنة توفر كاشفات حرارية عند مداخل المعرض لكشف أي حالة حمى، ويشترط على الزوار من داخل الدولة توفر برنامج الحصن الذي يعطي تفاصيل فحوص الشخص، وأن كان ممن أخذوا التطعيم، كما ستكون هناك كاميرات لكشف تجمعات الأشخاص للمحافظة على التباعد الجسدي.

وأوضحت اللجنة انه سيكون للجان الأمنية آلية للتحكم في أعداد الزوار في المعرض، بحيث لا تزيد على خمسة آلاف في اللحظة نفسها، وألا تزيد الأعداد اليومية على 17 ألف زائر ومشارك.