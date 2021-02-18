شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا الدائمة برأس الخيمة تناقش نتائج مؤشرات الإنتاجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان، رئيس اللجنة العُليا الدائمة - قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى منهجيات عمل مبتكرة وغير تقليدية في إطار انطلاق الدولة للخمسين عاماً المقبلة، تجسد رؤى قيادتنا الرشيدة، بتطوير العمل الحكومي وتعزيز مسيرة التحول الرقمي، وصولاً لتحقيق الهدف الذي وضعته لتوسيع نطاق التحول الرقمي للخدمات الحكومية لتسهيل حياة الناس وخدمة مجتمع الإمارات.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العُليا الدائمة الثاني (عن بُعد)، بحضور أعضاء اللجنة العُليا الدائمة في رأس الخيمة.

وقال إن المسرعات الحكومية أصبحت منهجية معتمدة في دولة الإمارات لمواجهة تحديات نوعية وتطوير العمل عبر تسريع إنجاز الحلول المشتركة التي تتكامل فيها أدوار الجهات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات وتقديمها للمتعاملين من خلال قنوات رقمية موحدة، تختصر الوقت والجهد وتوفر الخدمة بسهولة ويسر، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز واستمرارية التطوير لتحقيق أفضل النتائج وبناء مستقبل أفضل.

تناول الاجتماع استعراض نتائج الشكاوى والمقترحات عن عام 2020 ومناقشة مستهدفاتها لعام 2021، ومناقشة نتائج مؤشرات الإنتاجية عن النصف الثاني 2020، واستعراض التقرير الإحصائي الأمني، ونتائج مراجعة العمليات الإدارية الرئيسية (المستوى الأول).