شكرا لقرائتكم خبر عن تهنئة تركية للإمارات بمسبار الأمل تعزز «دبلوماسية الفضاء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، الخميس، دولة الإمارات بنجاح «مسبار الأمل» في الوصول إلى مداره حول المريخ، في بادرة طيبة ستعزز «دبلوماسية الفضاء» بين الدول التي تخوض تجارب علمية لاكتشاف الكواكب.

وقال ورانك، في تغريدة عبر «تويتر»، إن كل اكتشاف جديد في الفضاء يحمل إمكانية لتعزيز التعاون الدولي، الذي من شأنه الإسهام في السلام العالمي. وأضاف أن «نجاح الإمارات العربية المتحدة في بعثة الأمل، التي استثمرت فيها منذ أمد طويل، يستحق الثناء».

وردت سارة الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة وكالة الامارات للفضاء علي الوزير التركي متمنية التوفيق لتركيا في مهمتها القادمة إلى القمر سنة 2023. وقالت، في تغريدة على «تويتر»: «نحن نؤمن أيضا أن استكشاف الفضاء كان على الدوام وسيلة لبناء الجسور وتعزيز التناغم الإنساني، أتمنى أن تنجز تركيا رحلة فضائية ناجحة إلى القمر في عام 2023، وهي خطوة ستضاعف مساهمات المنطقة في مجال استكشاف الفضاء».