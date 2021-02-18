شكرا لقرائتكم خبر عن اتصل بالمركز طالباً التدليك.. فدفع 280 ألف درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أحالت النيابة العامة بدبي، عصابة إفريقية من 4 نساء إحداهن هاربة، إلى محكمة الجنايات، بتهمة سرقة 280 ألف درهم بالإكراه، من حساب استشاري تقنية معلومات آسيوي، بعد استدراجة إلى «مركز تدليك» وهمي واحتجازه والاعتداء عليه.

دارت أحداث القضية خلال نوفمبر الماضي، حين تواصل المجني عليه مع مركز للتدليك، عبر موقع تواصل، لتقديم خدمة التدليك. وبحسب أفادة المجني عليه في أوراق القضية بأنه تواصل مع صاحبة المركز، ووصفت له الموقع. فتوجه إليه، وفوجئ بأربع نساء، طلبن منه ما بحوزته من مال، فأخرج 200 درهم، لكن سحبت إحداهن محفظته وهاتفه، وطلبت منه فتح الهاتف كونه مغلقاً برقم سري، فرفض، لكن إحداهن اعتدت عليه وصفعته، وأخرى أمسكت بعنقه، وثالثة وضعت سكيناً على رقبته، فاستجاب وفتح الهاتف.

وذكر المجني عليه أن المتهمات أجبرنه على فتح التطبيق الهاتفي الخاص بتعاملاته المصرفية، وشاهدن رصيده 439 ألف درهم، فحولن 250 ألفاً، إلى حسابات مختلفة، ثم سحبت إحداهن بطاقة ائتمانية وغادرت الشقة، وتبين أنها سحبت منها 30 ألف درهم. كما سرقن هاتفه. ثم سمحن له بالمغادرة. فاتصل بالبنك الخاص به، وأخطرهم بالأمر كما أبلغ الشرطة، التي استدعته خلال أيام للتعرف إلى ثلاث من المتهمات.

وأفاد شرطي في أوراق القضية بأنه فور تلقي البلاغ شكّل فريق بحثي، وتوصل إلى مكان اختباء المتهمات، حيث قبض على ثلاث منهن وأقرت إحداهن بأنها تستدرج الأشخاص عن طريق موقع للتواصل، بوضع صور حسناوات أووربيات على ملفها. كما أقرت المتهمتان الأخريان بالجريمة. فأمرت المحكمة باستمرار حبسهن على ذمة القضية.