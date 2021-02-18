شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق رالي دبي الصحراوي من مركز ابتكار هيئة كهرباء ومياه دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الخميس، انطلاق رالي دبي الصحراوي، من مركز الابتكار التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي يعد أول رالي في بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية يتم تنظيمه باستخدام الطاقة الشمسية المستدامة، وذلك في إطار الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

وتسلم الطاير أجندة الرالي، من محمد بن سليّم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا).

وأثنى الطاير على جهود منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية في مجال الاستدامة وحرصها على تنظيم رالي دبي الصحراوي باستخدام الطاقة النظيفة، حيث يتم تزويد المقر الرئيسي للرالي ومركز الخدمة والصيانة بالطاقة الشمسية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية، في موقع واحد، على مستوى العالم.

وأشاد محمد بن سليّم بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في زيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج الطاقة في دبي، وحرصها على دعم الشباب وتوفير البيئة التي تشجعهم على الإبداع والابتكار، فضلاً عن إشراكهم في عملية التنمية المستدامة.