شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق متباين لأسواق الأسهم في جلسة نهاية الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

سيطر التباين على أداء الأسهم المحلية يوم الخميس، وذلك في أسبوع اختتمت خلاله الشركات الإعلان عن نتائجها السنوية، وتعرضت خلاله الأسهم القيادية في العقار والبنوك لضغوط متفاوتة، تسببت في تراجع مؤشرات الأسواق في معظم الجلسات.

وجاء ذلك مع عودة المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 53 مليون درهم كمحصلة شرائية، فيما تباينت توجهات المستثمرين الأجانب (غير العرب) الذين اتجهوا نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار 42.7 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهوا نحو التسييل بدبي بصافي استثمار 31.4 مليون درهم محصلة بيع.

واجتذبت الأسهم سيولة بقيمة 1.08 مليار درهم موزعة بواقع 907.2 مليون في أبوظبي و179.04 مليون في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 276.8 مليون سهم منها 160.8 مليون في أبوظبي و116.01 مليون في دبي، وجاء ذلك من خلال 5752 صفقة.

سوق دبي 0.7% -

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.7% تعادل 18.17 نقطة عند مستوى 2576.32 نقطة متأثراً بتراجعات أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل.

وهبط قطاع البنوك 0.43% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 2.14%، في مقابل ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.27%.

وانخفض قطاع العقار 1.24% نتيجة انخفاض «إعمار العقارية» 1.33% و«إعمار للتطوير» 3.6% و«داماك» 1.61% و«الاتحاد العقارية» 0.37%، مع استقرار «إعمار مولز» من دون تغيير.

وهبط قطاع الاستثمار 2.05% مع هبوط «دبي للاستثمار» 2.6% و«سوق دبي المالي» 0.97%، أمام ارتفاع «شعاع» 1.29%.

كما انخفض قطاع النقل 0.43% مع انخفاض «العربية للطيران» 2.36% رغم ارتفاع «الخليج للملاحة» 0.28% و«أرامكس» 0.98%.

وفي تصدر التداولات «إعمار العقارية» بقيمة 42.8 مليون درهم وأقفل عند مستوى 3.7 درهم، تلاه «دبي للاستثمار» بسيولة بقيمة 27.23 مليون درهم مغلقاً عند 1.5 درهم، ثم «غلفا» بتداولات بقيمة 21.38 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند إغلاقه السابق 22.8 درهم.

سوق أبوظبي 0.12% +

ارتفع سوق أبوظبي 0.12% توازي 6.6 نقطة إلى 5642.85 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والطاقة والاستثمار مقابل استقرار الاتصالات وهبوط البنوك.

وزاد قطاع العقار 0.74% مع ارتفاع «الدار» 0.84%، في مقابل انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 1.02% على وقع عمليات جني أرباح تعرض لها السهم. كما صعد قطاع الطاقة 0.61% مع صعود «أدنوك للتوزيع» 1.01%، في وقت استقر «دانة غاز» و«طاقة» من دون تغيير.

هذا وارتفع قطاع الاستثمار 0.63% مع ارتفاع «إشراق» 2.3% و«العالمية القابضة» 0.65%، في الوقت الذي استقر فيه «الواحة كابيتال».

بدوره، لم يطرأ أي تغيير على قطاع الاتصالات دون تغيير مع استقرار سعر سهم «اتصالات» عند إغلاقه السابق.

وفي المقابل تراجع قطاع البنوك هامشياً 0.06% مع تراجع «أبوظبي التجاري» 0.76% وذلك أمام استقرار كل من «أبوظبي الأول» و«أبوظبي الإسلامي».

وتصدر «الدار» تداولات سوق أبوظبي بقيمة 224.46 مليون درهم، مغلقاً سعره عند 3.61 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بتداولات قدرها 215.7 مليون درهم، ليغلق عند 14.9 درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة بقيمة 164.2 مليون درهم، وأقفل سعر السهم عند 46.8 درهم.

الجنسيات والمؤسسات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 42.7 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 42.7 مليون درهم محصلة بيع، منها 3.64 مليون درهم محصلة بيع العرب و5.5 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و33.6 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 31.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 8 ملايين درهم محصلة شراء العرب و5.7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و17.7 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 31.4 مليون درهم محصلة بيع.

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار 53.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 19 مليون درهم محصلة شراء في سوق دبي و34.27 مليون درهم محصلة شراء في سوق أبوظبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 53.3 مليون درهم محصلة بيع، منها 19 مليون درهم محصلة بيع في دبي و 34.27 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.