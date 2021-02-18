هيلاري كلينتون تسخر من هدم فندق وكازينو «ترامب بلازا» في أتلانتيك سيتي

الشارقة - اميمة ياسر - سخرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، من هدم مبنى فندق وكازينو "ترامب بلازا" الذي بناه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أتلانتيك سيتي.

وقامت كلينتون بإعادة نشر الفيديو الذي شاهده الملايين والذي تظهر فيه عملية هدم المبنى عبر انفجار داخلي، وارفقته بـ"wave emoji" بمعنى إلى اللقاء.

وقد وصف رئيس مجلس بلدية مدينة أتلانتيك، جورج تيبت، هدم الفندق بأنه "نهاية حقبة".

وفي عام 2014 أغلق الفندق المؤلف من 39 طابقا، الذي تم بناؤه عام 1984، أبوابه بعد إفلاسه.

وكانت هناك خطط لتنظيم مزادات من أجل الحق في ضغط الزر لبدء عملية هدم الفندق، وتحويل ما سيجمع من الأموال إلى مشروع خيري، لكن صاحب المبنى، حليف ترامب، كارل أيكن، رفض هذه الاقتراحات لدواع أمنية.