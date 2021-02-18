شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تمول قطر ونظامها التطرف وجماعات الإرهاب فى أوروبا؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما كان يثار تساؤل، وهو من هى الجهة الممولة للعناصر المتطرفة فى أوروبا والداعمة لها ماديًا وثقافيًا ومعنويًا؟ الإجابة بالتأكيد تتلخص في كلمة واحدة وهي "قطر" التي تعد أكبر ممول للجمعيات والمراكز التي تنشر التطرف في أوروبا.

وكشف تقرير بالفيديو، أن فيلم وثائقي أذاعته (دويتشه فيله) بعنوان "قطر وتمويل الحركات الإخوانية في أوروبا" كشف استخدام الدوحة منظمة قطر الخيرية كشبكة معقدة من التمويل تحت ستار العمل الخيرى لتمويل الجماعات المتطرفة في أوروبا التي تحمل أيديولوجية قريبة من أيديولوجية الإخوان الإرهابية، وتعمل هذه المنظمة تحت ستار العمل الإغاثي، لكنها في الحقيقة لها دور أكبر وأعمق من ذلك، وهو تمويل المشاريع التابعة للإخوان من أجل نشر الفكر المتطرف في أوروبا.

وأضاف التقرير أن قطر مولت 140 مشروعا إخوانيا في أوروبا بأكثر من 120 مليون يورو، شملت 47 مشروعا في إيطاليا، و22 مشروعًا في فرنسا، و11 مشروعا في بريطانيا، و11 مشروعا في إسبانيا، و10 مشاريع في ألمانيا، ورغم نفي قطر علاقتها بمنظمة قطر الخيرية وادعائها بأنها منظمة مستقلة بذاتها، فإن التقارير المسربة أثبتت أن أكثر الممولين لهذه المنظمة هم أفراد من عائلة "آل ثاني" القطرية وديوان أمير قطر!