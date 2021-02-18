أزمة “تفجر” الأصالة والمعاصرة في جهة بني ملال.. استقالة 8 برلمانيين وعدد من قيادات الحزب

جدة - عبدالحي حسين - علم “اليوم24″ من مصادر خاصة من داخل حزب الأصالة والمعاصرة أن رفاق وهبي دخلوا في أزمة، بعد تقديم مجموعة من قيادات الحزب في جهة بني ملال – خنيفرة استقالاتهم، احتجاجا على الأوضاع الداخلية للحزب في المنطقة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن 5 منسقين للحزب في كل من إقليم أزيلال، وخريبكة، وخنيفرة، وبني ملال، والفقيه بن صالح، قدموا اليوم الخميس، استقالاتهم من الحزب، بالإضافة إلى استقالات متوقعة لـ8 برلمانيين من جهة بني ملال – خنيفرة، وعدد من القيادات الأخرى في الحزب.

وتابع المصدر نفسه أن الاستقالات جاءت نتيجة قرارات من الأمين العام للحزب، ولجنة الترشيحات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة، والتي وضعت عددا من الأسماء غير المرغوب فيها داخل الحزب في جهة بني ملال – خنيفرة.

وأضاف المصدر ذاته أن من أصل 420 منتخبا عن حزب “التراكتور” في جهة بني ملال – خنيفرة يستعد 360 عضوا لوضع استقالاتهم، للمطالبة بأن تكون القواعد هي الحاسمة في لائحة المرشحين، وليس القيادة الوطنية.