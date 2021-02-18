نيتفليكس تعرض فيلما وثائقيا عن أسطورة كرة القدم بيليه

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت منصة “نيتفليكس” للبث التدفقي موعد طرح فيلمها “الملك”، الذي يحكي قصة أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه.

ويصدر الفيلم الوثائقي “الملك”، يوم 23 فبراير الجاري، ويشهد سردا لقصص عاشها بيليه في حياته في كرة القدم، والسياسة، موثقة بفيديوهات قديمة العهد.

وظهر بيليه، في الإعلان الترويجي لفيلمه، حاملا لصندوق تلميع الأحذية، كونه كان مصدرا للمال في بداية حياته، ويحكي قصصا موثقة بلقطات فيديو من مسيرته، التي امتدت لأزيد من 20 سنة.

ويتطرق الوثائقي إلى حياة اللاعب الوحيد، الذي فاز بـ3 ألقاب لكأس العالم، وتحوله إلى بطل قومي في بلاده البرازيل.