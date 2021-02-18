وهبي لـ”اليوم 24″: ندرس ترشيح اليهودي سيمون سكيرا في الانتخابات المقبلة باسم الأصالة والمعاصرة

جدة - عبدالحي حسين - في خطوة نوعية، يتجه حزب الأصالة والمعاصرة إلى ترشيح يهودي من أصل مغربي في الانتخابات الجهوية المقبلة، وهو سيمون سكيرا.

وأكد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، صحة الخبر، وقال “نحن ندرس الموضوع”.

وأضاف وهبي “سكيرا يهودي مغربي له الجنسية ونبحث له عن موقع وعندنا إرادة لترشيحه”.

ويتوقع أن يجر القرار على حزب الأصالة والمعاصرة غضب مناهضي التطبيع في البلاد، خصوصا وأن ساكيرا، وهو رئيس اليهود المغاربة المقيمين بفرنسا.

وقال المرصد المغربي لمناهضة التطبيع تفاعلا مع الخبر، في بيان نشره بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن “رئيس ما يسمى جمعية الصداقة المغربية الإسرائيلية الضابط الإرهابي سيمون سكيرا، يحط الرحال مجددا في حزب الأصالة والمعاصرة بعد جولة على أحزاب أخرى طيلة السنوات الأخيرة”.

واعتبر المرصد أن الهدف من هذا الترشيح هو “تمرير المكون الصهيوني بالمؤسسات الدستورية المنتخبة بالمغرب.. في إطار عملية كبرى لقرصنة المكون العبري بالدستور منذ 10 سنوات عبر عدد من التحركات المتعددة المحاور سياسيا إعلاميا دبلوماسيا”.

وأكد المرصد أن “صهينة” المكون العبري هي “عملية جد خطيرة على بنية النسق السياسي المغربي وعلى موقع وموقف ومسؤوليات الدولة المغربية تجاه شعبها وتجاه الأمة وتجاه فلسطين والقدس، التي يرأس المغرب لجنتها منذ أكثر من 45 سنة”.