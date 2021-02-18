الإقصائيات المؤهلة لنهائيات رواندا 2021 .. المنتخب الوطني للسلة يتفوق على  الرأس الأخضر 

جدة - عبدالحي حسين - تفوق المنتخب الوطني المغربي لكرة السلة على منتخب الرأس الأخضر بحصة 72 مقابل 69، في المباراة التي جمعت بينهما ،اليوم الخميس، بالمنستير (180 كلم جنوب تونس العاصمة)، برسم مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة للإقصائيات المؤهلة للأفرو-باسيكط (رواندا 2021).

وبصم زملاء عبد العالي لحريشي، أحسن هداف في المباراة برصيد 22 نقطة، على بداية موفقة في هذه الإقصائيات القارية.

وشهدت المباراة، التي تميزت بتنافس محتدم بين المنتخبين، عدة تقلبات على المستوى التقني، حيث ظلت النتيجة متقاربة منذ أطوارها الأولى.

وبعد أن كان “أسود الأطلس” منهزمين، خلال الربع الأول، تداركوا النتيجة بسرعة خاصة بفضل الرميات السبع الموقة لعبد العالي لحريشي، رجل المباراة دون منازع، وأربع تصديات لمحمد شوعا.

ويواجه المنتخب الوطني في لقائه الثاني منتخب أوغندا ،بعد غد السبت، على أن يختتم منافسات المجموعة بمنازلة منتخب مصر في المباراة الأخيرة المقررة يوم 21 فبراير.

وسيجمع اللقاء الثاني عن المجموعة الخامسة بين منتخبي أوغندا ومصر، اعتبارا من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وتشارك منتخبات 12 بلدا في المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة للأفروباسيكط (رواندا 2021)، التي تستضيفها المنستير إلى غاية 21 فبراير الجاري.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى من كل مجموعة بعد الإقصائيات بشكل تلقائي إلى نهائيات ” أفرو-باسكيط 2021″ التي ستقام في رواندا.

يذكر أن العاصمة الكاميرونية ياوندي ستحتضن التصفيات المؤهلة للمجموعتين الثانية والثالثة في الفترة ما بين 19 و21 فبراير الجاري