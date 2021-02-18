حفر بئر في بنجلادش وفاء لروح المغربية الراحلة وئام الدحماني-صورة

جدة - عبدالحي حسين - شهدت دولة بنجلادش، حفر بئر باسم الفنانة المغربية الراحلة، وئام الدحماني، كصدقة جارية.

وكشفت صفحة الفنانة الراحلة على أنستغرام، أمس الأربعاء، عبر نشر صورة، عن حفر البئر ذو المضخة اليدوية، ويظهر بجانبه رجل يحمل لافتة توضح أنه أقيم وفاء لروح الراحلة وئام الدحماني.

وكانت أسرة الفنانة وئام الدحماني قد شيدت بمدينة سلا، مسجدا في الذكرى الأولى لوفاتها، كما أشرفت على حفر بئر في الهند في ذكرى وفاتها الثانية.

يذكر أن الدحماني عملت في بدايتها كمذيعة في قناة دبي، و قررت الاتجاه إلى مجال الغناء,، ثم بعده لتمثيل، غير أنها رحلت عن الحياة سنة 2018، عن عمر ناهز 34 سنة.