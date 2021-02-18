عاجل.. الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها بعد انقطاع أكثر من عام

محمد الفلاح - الخميس 18 فبراير 2021

أعلن الدكتور أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني، أن سلطة الطيران المدني المصري صدقت على استئناف الخطوط الجوية الليبية رحلاتها لمصر، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من عام.



وأوضح رئيس سلطة الطيران المدني، أن عودة رحلات الخطوط الجوية الليبية مع مصر سوف يبدأ من اليوم الخميس انطلاقا من مطار بنينا في بنغازي، إلى مطار برج العرب في الإسكندرية، حيث تصل أول رحلة عصر اليوم على أن يتبعها في الأسبوع القادم انطلاق الرحلات من مطار معيتيقة بطرابلس إلى برج العرب.

يشار إلى أن الرحلات هي الأولى بعد انقطاع دام أكثر من عام.