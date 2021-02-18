20 ألف جرعة من لقاح كورونا في طريقها إلى غزة بدعم من الامارات

محمد الفلاح - الخميس 18 فبراير 2021

يترقب قطاع غزة وصول 20 ألف جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك في"، مقدمة منحة من دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأكدت مصادر مطلعة أن دفعة أولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في طريقها إلى قطاع غزة، من المقرر أن تصل عبر معبر رفح الحدودي مع مصر وفقا للعين.

وأضافت أن هذه الدفعة منحة كريمة من دولة الإمارات الشقيقة وأنها تأتي في هذا الظرف الدقيق لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد.

ووفق المصادر؛ فإن الدفعة المرتقب وصولها تشمل 20 ألف جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك في" الذي أثبت فعالية كبيرة وأماناً عالياً في جميع التجارب الخاصة بفيروس كورونا.

وذكرت أن هذه الدفعة ستخصص للطواقم الطبية التي تكافح الوباء وجهاً لوجه، وكذلك للفئات والحالات الأكثر احتياجاً خاصة كبار السن والمرضى.

وتوقعت المصادر إرسال دفعات إضافية من اللقاح في المرحلة القادمة.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجهت 4 قوافل من المساعدات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة خلال الأشهر الماضية بما في ذلك مساعدات مخصصة لمواجهة وباء كورونا، ضمنها محطة لإنتاج الأكسجين بجميع ملحقاتها، وأجهزة تنفس صناعي ومعدات طبية أخرى.

وتوفي 538 فلسطينيا وأصيب 54041 بكورونا في قطاع غزة، غالبيتهم أصيبوا بعد أغسطس الماضي.