شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بركان إتنا يثور ويطلق حمما بارتفاع 700 متر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثار بركان جبل إتنا في جزيرة صقلية بجنوب إيطاليا مجددا، وقذف بحمم ساخنة في الهواء بعد 30 ساعة فقط من ثورانه الأخير.

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين إن البركان قذف حمما بارتفاع 700 متر بعد فترة قصيرة من منتصف الليل ، وارتفع عمود كثيف من الدخان يحتوى على الغاز والرماد من الفوهة لعدة كيلومترات.

تدفقت الحمم نزولا على الجانب الجنوبي الشرقي للجبل البركاني مثلما حدث مع الثوران الأول الذي وقع يوم الثلاثاء.