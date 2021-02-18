انت الان تتابع خبر بالفيديو: اكتشاف كوكب بلوتو... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1911 - إقلاع أول رحلة رسمية للبريد الجوي من الله أباد في الهند البريطانية إلى نايني.

1913 - ريمون بوانكاريه يتولى رئاسه فرنسا.

1930 - اكتشاف كوكب بلوتو.

1980 - الأردن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.

1985 - الجيش الإسرائيلي ينهي انسحابه من مدينة صيدا اللبنانية.

2009 - السلطات المصرية تفرج عن السياسي المعارض أيمن نور وذلك لظروفه الصحية.

2018 - سقوط طائرة إيرانية يسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 59.