إسرائيل تطور منظومة دفاع جديدة تحسبا لإيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت إسرائيل، الخميس، النقاب عن أنها تعمل على تطوير الدرع الصاروخية الباليستية الجديدة (آرو-4) بالتعاون مع الولايات المتحدة.

منظومات الصواريخ "آرو-2 وآرو-3"، هي مستوى جديد من نظام دفاعي شيدته مع التركيز خصيصا على إيران، وتعمل بالفعل ضمن نظام متعدد المستويات يهدف لاعتراض وتدمير الصواريخ القادمة في المجال الجوي والفضاء.



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في بيان، "تطوير آرو-4 مع شركائنا الأمريكيين سيؤدي إلى قفزة تقنية وميدانية ويعدنا لميدان القتال المستقبلي، والتهديدات التي تطرأ في منطقة الشرق الأوسط وخارجها".

ووصف الزعماء الإسرائيليين برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني بأنه تهديد لإسرائيل وللعالم.

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية التابعة لتل أبيب ستكون المتعاقد الرئيسي على تطوير نظام آرو-4.

وفي وقت سابق، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إن جيش بلاده يجدد خطط العمليات المرسومة لمواجهة إيران.

وأضاف الجنرال كوخافي في خطاب أمام معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، "العودة للاتفاق النووي الموقع العام 2015 حتى وإن كان اتفاقا مماثلا بعد العديد من التحسينات أمر سيئ وخاطئ من وجهة نظر عملياتية واستراتيجية".

وسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق النووي عام 2018 في خطوة رحب بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي انتقد الاتفاق بسبب ما تضمنه من رفع للعقوبات، كما حذر من احتمال تطوير إيران لأسلحة نووية بعد انتهاء مدة سريانه.