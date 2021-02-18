دك منصات وصواريخ باليستية في مأرب.. ضربات موجعة للحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحبطت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، مخططا حوثيا إرهابيا لمليشيا الحوثي بقصف مدينة مأرب اليمنية بالصواريخ الباليستية.

وأعلنت قوات الجيش اليمني، الخميس، أن مليشيات الحوثي كانت تعد عددا من الصواريخ الباليستية لقصف الأحياء والتجمعات السكنية في مدينة مأرب، شرقي اليمن، محور أعنف المعارك منذ أكثر من أسبوعين.

وحسب بيان للجيش اليمني، وصل ”الخليج 365” نسخة منه، فقد نجحت مقاتلات التحالف العربي في تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة للمليشيات الحوثية في بلدة "المخدرة" إلى الجهة الغربية من المحافظة الغنية بالنفط.



كما "دمرت 4 صواريخ باليستية كانت مليشيات الحوثي المدعومة من نظام طهران تجهزها للهجوم على الأعيان المدنية وتجمعات السكان في المدينة التي تشكل آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا".



ووفقا للبيان فقد دمرت المقاتلات الجوية للتحالف في غارات أخرى منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا تابعة للمليشيا الإرهابية في "هيلان" كانت تستخدمها لقصف مخيمات النازحين ومواقع الجيش اليمني، بالإضافة إلى دك تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى الجبهات الغربية.

ويشكل دور مقاتلات التحالف بقيادة السعودية محوريا في معركة مأرب، عبر غارات مكثفة لدك التعزيزات الحوثية والصواريخ والأهداف المتحركة التي تدفعها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا في عملياتها الإرهابية ضد مأرب.

وشنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية استهدفت بها تجمعات وآليات تابعة للمليشيات الحوثية في جبهة "صرواح" في محور الجبهات الغربية للمحافظة وذلك خلال الساعات الماضية.



وفي هذا الصدد، أكد الجيش اليمني تدمير مسيّرة مفخخة تابعة للمليشيات الحوثية في الاجواء الغربية لمحافظة مأرب.

وأحرز الجيش اليمني تقدما ميدانيا نوعيا في الجبهات الغربية في أعقاب هجوم مكثف بعديد انساق لمليشيات الحوثي.

وطبقا للبيان فقد تقدم الجيش اليمني ورجال القبائل إلى عدّة مواقع في جبهة "المخدرة" غربي المحافظة ونجحوا في دحر مليشيات الحوثي من هذه التحصينات العسكرية.

كما دكت مدفعية الجيش اليمني 3 دوريات عسكرية تحمل تعزيزات كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي في ذات الجبهة ومصرع جميع من كانوا على متنها.



وأشار البيان إلى أن الجيش اليمني والقبائل خاضت معارك حاسمة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات الانقلابية الإرهابية، لافتا إلى كسر هجوماً آخر للانقلابيين استهدف بلدة "المشجح" وأسفر عن مصرع غالبية العناصر المهاجمة.

ودخلت حملة الهجوم الحوثي لاجتياح مأرب اليمنية مرحلة فاصلة، إذ تسعى المليشيات من خلال دفع آلاف المقاتلين والآليات لتحقيق اختراق ميداني في معارك تهدد أكثر من مليوني مدني نصفهم نازحين، وفقا للأمم المتحدة.