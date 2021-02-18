شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيمبابوي تدشن برنامج التطعيم للوقاية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت زيمبابوي، الخميس، برنامج التطعيم للوقاية من "كوفيد-19" بعدما تلقت هذا الأسبوع 200 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" تبرعت بها الصين.



وكان كونستانتينو تشيوينجا، نائب الرئيس ووزير الصحة أول من تلقى التطعيم في مستشفى ولكينز في هاراري، وفقاً لوكالة "رويترز".

وسجلت زيمبابوي حتى الآن أكثر من 35 ألف إصابة بفيروس كورونا وما يزيد عن 1400 وفاة.