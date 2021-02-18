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زيمبابوي تدشن برنامج التطعيم للوقاية من كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت زيمبابوي، الخميس، برنامج التطعيم للوقاية من "كوفيد-19" بعدما تلقت هذا الأسبوع 200 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" تبرعت بها الصين.

 

وكان كونستانتينو تشيوينجا، نائب الرئيس ووزير الصحة أول من تلقى التطعيم في مستشفى ولكينز في هاراري، وفقاً لوكالة "رويترز".

 

وسجلت زيمبابوي حتى الآن أكثر من 35 ألف إصابة بفيروس كورونا وما يزيد عن 1400 وفاة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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