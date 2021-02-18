شكرا لقرائتكم خبر عن السفير آل جابر يلتقي بالمبعوث الأممي إلى اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

وبحثا خلال اللقاء اعتداءات المليشيات الحوثية على المنشآت المدنية في المملكة، إضافة إلى هجوم المليشيا الحوثية على محافظة مأرب اليمنية في ظل الدعوات الدولية للسلام.

وأكد السفير آل جابر دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.