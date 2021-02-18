تجمدت من البرد.. إنقاذ آلاف السلاحف قبالة سواحل تكساس (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

جمدت موجة قاسية البرودة، اجتاحت ولاية تكساس الأمريكية، آلاف السلاحف البحرية، التي فرت إلى سواحل جزيرة ساوث بادري قبالة الساحل الجنوبي للولاية.

ونقل متطوعون نحو 4700 سلحفاة منها إلى مركز للمؤتمرات، حيث وضعوها في أحواض لحين إطلاقها مجددا في المياه عندما تصبح أكثر دفئا، بحسب قناة "سكاي نيوز عربية".

وقالت ويندي نايت، المديرة التنفيذية لمركز أبحاث وحماية السلاحف البحرية الذي يساهم في جهود الإنقاذ، "إنه حدث غير مسبوق". وأضافت أن المياه تجرف عادة بين 100 و500 سلحفاة إلى سواحل جنوب تكساس كل شتاء.

وأظهر مقطع صوره إد كوم، المدير التنفيذي لمكتب المؤتمرات والزوار بجزيرة ساوث بادري، المتطوعين وهم ينقلون السلاحف بحرص إلى عربة، ومركز المؤتمرات الذي انتشرت السلاحف من كافة الأشكال والأحجام على أرضيته.

ووصف كوم السلاحف بأنها "تجمدت من البرد"، وهي حالة تظهر فيها الحيوانات ذوات الدم البارد تفاعلات مفاجئة مثل عدم القدرة على الحركة، والسبات، عندما تنخفض الحرارة في البيئة المحيطة بها.

وقال كوم "نقلناها إلى مركز المؤتمرات لإعادة درجة حرارتها إلى مستواها الطبيعي". وأضاف "جمعنا الكثير منها والآن سنحاول إنقاذها".

وأودت موجة الصقيع التي تجتاح الولايات الجنوبية بحياة ما لا يقل عن 30 شخصًا كما تسببت في خسائر مادية وحرمان ملايين من الكهرباء.