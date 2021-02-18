ترامب: لن أعود لـ"تويتر" وسأطلق منصة تواصل اجتماعي خاصة بي

اسماعيل عبد الحي - أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تصريح لشبكة Newsmax أنه لن يعود لموقع “تويتر”، ويفكر في إطلاق منصة للتواصل الاجتماعي خاصة به وفق ما ذكرته “روسيا اليوم”.

وكانت شركة “تويتر” أعلنت أنها حجبت حساب ترامب بشكل دائم بسبب “خطر استغلاله في التحريض على المزيد من العنف”.

كما تم تعليق حسابات ترامب في “فيسبوك” و”سناب” و”يوتيوب” بعد أن اقتحم مناصروه مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي.

وكان المدير المالي لشركة “تويتر” نيد سيغال قال إنه لن يسمح لترامب بالعودة إلى “تويتر” حتى لو ترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى وفاز به.