فلسطين تسجل 627 إصابة جديدة بكورونا



ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل ‭‭627‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا وثماني وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي: إن قطاع غزة سجل ‭‭171‬‬ إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً جزئياً من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس، وإغلاقاً كلياً يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 194003، تعافى منهم 179854 وتوفي 2155.