الرئيس الألماني يحذر من فقدان الثقة بالمؤسسات العامة في جائحة كورونا



ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بالتقدم الذي أحرزته بلاده في مكافحة جائحة كورونا وحذر في الوقت نفسه من فقدان الثقة في المؤسسات العامة.

وخلال مؤتمر عبر الفيديو مع ممثلين عن قطاع الصحة والتمريض في ولاية سكسونيا، قال وزير الخارجية الألماني الأسبق اليوم الخميس إنه كلما طال أمد الأزمة والقيود تعاظم "اختبار الضغط" لهذه الثقة.

وخلال اللقاء تساءل الرئيس مراراً عن أسباب عدم رضى المواطنين عن تدابير مكافحة كورونا وعن الاحتجاجات على هذه التدابير وتحديداً في ولاية سكسونيا.

وأعرب شتاينماير عن أمله في النجاح في السيطرة على الأزمة الصحية والعودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية، واعترف بأن هذا الأمر " يسير بوتيرة أبطأ مما يتمناه الكثيرون"، وأضاف أن "حالة عدم الصبر تتزايد في البلاد وهذا شيء محسوس".

وأكد شتاينماير على تناقص ديناميكية العدوى في الأسابيع الماضية وأشار في الوقت نفسه إلى إحراز تقدم في التطعيم "وبوسعنا أن نفرح بأن التطعيمات -التي رأى كثيرون أنها أبطأ من اللازم-صارت تمضي قدماً الآن".



