تراجع طلبات اللجوء في أوروبا بنسبة 30 % خلال 2020



ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مكتب دعم اللجوء الأوروبي اليوم الخميس تراجع طلبات اللجوء بنحو 30 % في الاتحاد الأوروبي العام الماضي جراء جائحة فيروس كورونا.

وأضاف المكتب في فاليتا عاصمة مالطا أنه في 2020، جرى تقديم نحو 461 ألفاً و300 طلب، مقارنة بنحو 671 ألفاً و200 في 2019، أي أقل من أي فترة منذ 2013.

وقال إن الوكالة أرجعت التراجع إلى قيود السفر المرتبطة بفيروس كورونا على سبيل المثال.

ونحو 4 % من الطلبات جاءت من قُصَّر غير مصحوبين بذويهم.

وكان التراجع الأكبر في الطلبات من الأشخاص من نيجيريا حيث بلغت نسبته 44 % .

وقال مكتب دعم اللجوء الأوروبي، إن الجائحة تسببت أيضاً في خفض تراكم الطلبات نوعاً ما.