انت الان تتابع خبر ينافس كورونا والموازنة وسعر الدولار.. ملف الكهرباء يعود للواجهة مع اقتراب فصل الصيف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من تداعيات الازمة الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار و جائحة كورونا، وصراع الموازنة الاتحادية، فان مشكلة الكهرباء وهي المشكلة الازلية ما زالت المؤرق الاول للشعب العراقي في كل موسم خصوصا مع اقتراب فصل الصيف رغم كثرة الوعود الحكومية سابقا وحاليا في معالجة هذه المشكلة، ففي الوقت الذي كشف فيه عضو لجنة النفط والطاقة عن توجيه سؤال برلماني بشان اكثر من 500 محولة كهربائية معطوبة في مدينة الصدر فقط، فان نائب آخر انتقد الروتين الطويل في استبدال المحولات المعطوبة بالمناطق من قبل وزارة الكهرباء.