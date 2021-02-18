بالفيديو: طبيب يكشف علاقة آلام المفاصل بالطقس البارد

بغداد - ياسين صفوان - يعاني الكثير من الناس من أوجاع المفاصل والتهابها. وتزداد هذه الالام في فصل الشتاء حين يكون الطقس بارداً.

وفي حديث لبرنامج آلو دكتور على قناة السومرية، أكد ضيف الدكتور غيث الغفاري، أن برودة الطقس تزيد من اوجاع التهاب المفاصل، خصوصا وأن المرء يدخل مرحلة من الخمول في فصل الشتاء، مشددا على اهمية استشارة الطبيب الاختصاصي في حال تفاقم الوضع لتشخيص الحالة المحددة ومنع تفاقم الآلام.

"آلو دكتور" برنامج طبي تثقيفي تعليمي اسبوعي، يقدمه الدكتور غيث الغفاري، ويتناول اهم المواضيع التي تشغل بال المجتمع. يتطرق الى اعراض الامراض ومسبباتها ويستعرض انواع علاجاتها، مع طبيب اختصاصي، ويفتح المجال امام المشاهدين للاتصال والاستفسار عن أعراض معيّنة أو حالات يعانون منها.

يعرض البرنامج كل يوم جمعة، في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت بغداد على قناة السومرية.

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