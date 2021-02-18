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تنظيف الفضة عملية فائقة الدقة.. إليك 5 طرق آمنة

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بغداد - ياسين صفوان - الفضّة، من مجوهرات وصواني الشاي أو شمعدانات أو أوان، خامة تستدعي العناية بها عند التنظيف. وفي الآتي، 5 طرق مجرّبة لتنظيف الفضة.

سائل الجلي والماء

 

• يُخلط القليل من سائل الجلي، مع الماء الدافئ، وتغمس قطعة قماش من الألياف الدقيقة في الخليط.

• تفرك قطعة الفضة - سواء كانت مجوهرات أو آنية - بقطعة تلقماش المبللة بالسائل.
• تشطف الآنية بالماء البارد.
• تجفف بمنشفة ناعمة ونظيفة.
• نصيحة: لا توضع قطعة الفضة في الجلاية أبدًا.

رقائق الألومنيوم وصودا الخبز

 

• يجب تبطين الوعاء بورق الألمنيوم.
• يُملأ الوعاء المغطى بالألمنيوم بالماء المغلي وصودا الخبز؛ مع استخدام ملعقة كبيرة من صودا الخبز لكل كوب ماء.
• تضاف قطعة الفضة إلى محلول صودا الخبز، ويجب التأكد من أنها تلامس رقائق الألمنيوم (وهذا يضمن حدوث التفاعل الكيميائي).
• تترك في أي مكان من دقيقتين إلى 10 دقائق.
• تتم إزالة قطعة الفضة من المحلول، وتصقل بقطعة قماش ناعمة وجافة من الألياف الدقيقة.
• نصيحة: لتلميع الفضة، يجب تدوير قطعة قماش جافة على المناطق الملطخة أو المخدوشة لاستعادة السطح اللمّاع.

معجون الأسنان

 

 

• يوضع القليل من معجون الأسنان على قطعة قماش من الألياف الدقيقة.
• تفرك الفضة حتى تزول البقع.
• تشطف القطعة بالماء الدافئ وتجفف بقماش نظيفة.

نشاء الذرة

 

• تُمزج 3 أجزاء من الماء، مع جزء من نشاء الذرة، في إعداد عجينة.
• باستخدام قطعة قماش مبلّلة، توضع العجينة على الأجزاء الفضة الباهتة.
• تترك العجينة تجف على الفضة، في مناطق تطبيقها.
• باستخدام قطعة قماش أكثر كاشطة، تفرك المنطقة الجافة.

الخلّ

 

• يخلط نصف الكوب من الخلّ الأبيض، مع ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز، في وعاء من الماء الفاتر.
• تنقع قطعة الفضة، من ساعتين إلى ثلاث ساعات.
• تشطف القطعة بالماء البارد، وتترك حتى تجف.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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