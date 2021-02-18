تنظيف الفضة عملية فائقة الدقة.. إليك 5 طرق آمنة

سائل الجلي والماء

• يُخلط القليل من سائل الجلي، مع الماء الدافئ، وتغمس قطعة قماش من الألياف الدقيقة في الخليط.



• تفرك قطعة الفضة - سواء كانت مجوهرات أو آنية - بقطعة تلقماش المبللة بالسائل.• تشطف الآنية بالماء البارد.• تجفف بمنشفة ناعمة ونظيفة.• نصيحة: لا توضع قطعة الفضة في الجلاية أبدًا.

رقائق الألومنيوم وصودا الخبز