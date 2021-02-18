انت الان تتابع خبر في تركيا.. دفع بزوجته الحامل من أعلى الجبل! ما الهدف من فعلته؟ والان مع التفاصيل

لوهلة قد يخال المتلقي أن الرجل مختل نفسياً لكن وقائع القضية تشير إلى أنه قد نفذ جريمته المزدوجة بحق الأم والجنين عن إصرار وتعمد.

بغداد - ياسين صفوان - فبرزت الحادثة الصادمة حول زوج دفع بزوجته الحامل في شهرها السابع من على حافة قمة أحد الجبال في تركيا كي يستفيد من مبلغ التأمين على حياتها إذ كان قد استخرج لها بوليصة تأمين ضد الحوادث.

وبحسب التفاصيل التي تناقلتها الصحف ووكالات الأنباء التركية والعالمية ومنها صحيفة "الصن" البريطانية، فإنه قد اختلى بها في حافة جبلية في إحدى المناطق السياحية لمدة تصل لثلاث ساعات كي يتأكد من خلو المكان تماما من أحد وليتسنى له تنفيذ الجريمة بسرية ودون أن يلمحه أحد ما.

وللتظاهر والخداع شرع في التقاط صور سيلفي مع زوجته في قمة الجبل قبل أن يرتكب فعلته الشنيعة.

وبعد فترة وجيزة من ارتكاب الجريمة، تقدم بطلب الحصول على التعويض من شركة التأمين، مما أثار الشبهات حوله وحول ملابسات سقوط الزوجة من حافة الجبل.

قبل أن تصدر المحكمة الجنائية العليا حكما بسجنه احتياطيا بتهمة القتل العمد، حيث لا يزال التحقيق مستمرا في القضية.