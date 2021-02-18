شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: الجرعة الأولى من فايزر فعالة بنسبة 92.6 بالمئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الولايات المتحدة - رويترز

حث باحثان الحكومات على إرجاء التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح شركة «فايزر» المضاد لمرض «كوفيد-19»، الذي يقولان إن نسبة فاعليته بعد الجرعة الأولى بلغت 92.6 في المئة.

وقال الباحثان دانوتا سكورونسكي وجاستون دي سيرس، إنهما خلصا إلى تلك النتيجة استناداً إلى وثائق قدمتها «فايزر» إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وذكرا في خطاب نشر في دورية «نيو إنجلند» الطبية أن هذه النتائج تماثل تلك المتعلقة باللقاح الذي تنتجه شركة «موديرنا»، وبلغت نسبة فاعليته بعد الجرعة الأولى 92.1 في المئة.

وحذّرا من أنه قد يكون هناك عدم يقين بشأن مدة الحماية التي تكفلها جرعة واحدة، لكن التطعيم بالجرعة الثانية بعد شهر من الأولى «لا يقدم فائدة تذكر في المدى القصير».

وقالا: «نظراً للنقص الحالي في اللقاحات، فإن إرجاء الجرعة الثانية مسألة أمن قومي، إذا تم تجاهلها فسوف تؤدي بالتأكيد إلى دخول الآلاف المستشفيات والوفيات بسبب كوفيد-19 هذا الشتاء في الولايات المتحدة».

ورداً على ذلك قالت «فايزر» إنه لم يتم بعد تقييم تغيير نظام التطعيم بجرعتين من اللقاح، مضيفة أن هذا القرار متروك للسلطات الصحية.

