شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الألمانية توجه ضربة قوية لعصابات الجريمة المنظمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

قالت الشرطة الألمانية إن المئات من رجالها وأفراد القوات الخاصة داهموا أكثر من 20 موقعاً في برلين، وبراندنبورج، الخميس، في إطار تحقيق يتعلق بالجريمة المنظمة، وتجارة السلاح، والمخدرات، والابتزاز.

وأضافت أن المداهمة جاءت نتيجة تحقيق أجرته إدارة الشرطة الجنائية الاتحادية وسلطات التحريات الضريبية في المدينتين، بعد اشتباك بين عصابات إجرامية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وذكرت مجلة «دير شبيجل» أنه تم القبض على شخصين، مضيفة أن التحقيق يركز على أحد أفراد عصابة تحمل اسم «رامو».