شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة في جورجيا تحتفل باستقالة الحكومة وتدعو إلى انتخابات مبكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبليسي - رويترز

أعلن جيورجي جاخاريا رئيس وزراء جورجيا استقالته الخميس، في خطوة دفعت المعارضة إلى الاحتفال والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وتولى جاخاريا منصبه في 2019، وقالت وسائل إعلام محلية إنه استقال لخلافات مع فريقه بشأن احتجاز المعارض السياسي البارز نيكا ميليا.

ونقلت وكالة سبوتنيك جورجيا للأنباء عن جاخاريا قوله: «اتخذت قراراً بالاستقالة من منصبي. بالطبع أعتقد أن استقالتي ستسهم في خفض مستوى الاستقطاب في بلدنا».

وقال جاخاريا إن احتجاز ميليا غير مقبول، إذا كان يهدد بإذكاء انقسامات سياسية في البلد الذي يسكنه 3.7 مليون نسمة.

وقال إيراكلي كوباخيدزه زعيم حزب «الحلم الجورجي» الحاكم، إن الحزب يعتزم تقديم مرشح ليحل محل جاخاريا يوم الجمعة.

وكانت محكمة في العاصمة تبليسي أمرت يوم الأربعاء بحبس ميليا، زعيم حزب الحركة الوطنية الموحدة المعارض، بزعم عدم دفع كفالة.

واتهم ميليا بالتحريض على العنف في احتجاجات في يونيو/حزيران 2019، وهو اتهام نفاه ووصفه بأن له دوافع سياسية.

وذكرت سبوتنيك أن وزارة الداخلية أعلنت إرجاء تنفيذ أمر احتجاز ميليا بعد استقالة جاخاريا الخميس، فيما تجمع حشد أمام مقر حزب الحركة الوطنية ولوح بالعلم الوطني احتفالاً بنبأ الاستقالة وفقاً لما ذكرته سبوتنيك، ودعا ميليا إلى إجراء انتخابات مبكرة من داخل مقر حزبه.