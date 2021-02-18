شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 في حريق بمنجم للذهب شرق الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاندونغ (الصين) - رويترز

ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن ستة أشخاص قتلوا في حريق اندلع بمنجم ذهب في إقليم «شاندونغ» شرق الصين.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلاً عن السلطات المحلية، إن الحريق اندلع أثناء أعمال صيانة في منجم «كاوجياوا» للذهب في مدينة «تشاويوان» عند الساعة 2200 بتوقيت جرينتش في وقت سابق.

وذكرت الوكالة أن عشرة عمال بالمنجم كانوا قد حوصروا بسبب الحريق، ونقل الأربعة الذين جرى إنقاذهم إلى المستشفى.

والحريق هو ثاني حادث كبير في منجم ذهب في «شاندونغ» خلال شهر.

وأدى انفجار وقع في يناير/كانون الثاني في منجم آخر بالمنطقة إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة عمال، ما دعا حكومة المقاطعة إلى إطلاق عمليات تفتيش على إجراءات السلامة.