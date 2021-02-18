السعودية تقر استخدام لقاح «أسترازينيكا» ضد كورونا

أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية الخميس، استخدام لقاح شركة «أسترازينيكا» البريطانية المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وجاءت إجازة «الهيئة» استخدام اللقاح والسماح باستيراده استناداً إلى البيانات المقدمة لها، التي تمتْ مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة.

وستبدأ الجهات الصحية في المملكة في إجراءات استخدام لقاح «أسترازينيكا» وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، كما ستقوم «الهيئة» بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه. وأشارت «الهيئة» بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أنها تعمل وفق آلية علمية للموافقة على استخدام اللقاحات، إذ تقوم بدراسة سلامة وفاعلية وجودة اللقاحات من خلال التجارب والدراسات السريرية، والبيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثباتية المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية، حيث شملت إجراءات الهيئة عقد اجتماعات عديدة مع خبراء وعلماء مختصين محليين ودوليين، لأخذ مرئياتهم، إضافة إلى الاجتماع مع الشركة المُصنّعة وممثليها للإجابة عن الاستفسارات التي تقدمها «الهيئة» والفريق العلمي الاستشاري للأمراض المعدية المُنبثق من اللجنة الاستشارية العلمية للدراسات السريرية.

يذكر أن «الهيئة» استحدثت مساراً خاصاً لتسجيل لقاحات كورونا المستجد يعتمد على مبدأ تقديم الأجزاء الجاهزة من الملفات أولًا بأول وتتم مراجعتها بشكل فوري لحين اكتمال بيانات الملف، وذلك بسبب أن بعض اللقاحات لا يزال في مراحل الدراسات السريرية ولم تكتمل البيانات الخاصة به، وهذه الآلية تسرّع من عملية الاعتماد ودخول اللقاحات إلى المملكة، وتؤكد «الهيئة» أنه في حال الموافقة على أي لقاح آخر سيتم الإعلان عنه في حينه.

في سياق متصل، أقرت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية في السعودية، الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا، على أن تكون بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم، وتعتبر الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» محصّن (متعافٍ) خلال الأشهر الستة بعد التعافي.