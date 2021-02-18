شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 4 إرهابيين في الأنبار.. ومقتل 3 من «الحشد» بهجوم لـ«داعش» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد اللواء يحيى رسول، الناطق الاعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة، أمس الخميس، أنه تم إلقاء القبض على أربعة إرهابيين من قبل جهاز مكافحة الارهاب في منطقتي التاجي في أطراف بغداد، والفلوجة بمحافظة الانبار.

وقال رسول في تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه، «بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قام منتسبو جهاز مُكافحة الإرهاب بمواصلة استهداف خلايا عصابات داعش الإرهابية، حيثُ تمكنوا من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في قضاءي التاجي والفلوجة».

وأضاف أن عملية القبض جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة.

وفي ديالى قال مصدر أمني فيها، إن «ثلاثة عناصر ينتسبون الى الحـشد الشعبي قتلوا بهجوم لتنظيم داعش الارهابي في منطقة الدكات بقضاء خانقين شمال شرقي ديالى».