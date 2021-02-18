شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 30 شخصاً إثر زلزال بقوة 5,4 درجة في إيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طهران: أ ف ب

ضرب زلزال بقوة 5,4 درجة جنوب غرب إيران ليل الأربعاء/الخميس، ما أدى إلى إصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح، وإلى أضرار واسعة النطاق بقرى جبلية، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال المعهد الأمريكي للرصد الجيولوجي: إن الزلزال وقع عند الساعة (18,35 ت غ) قرب بلدة «سي سخت» بمنطقة جبلية في «كهكيلويه» و«بوير أحمد».

وذكرت وكالة أنباء «إرنا» الحكومية أن الهزّة أدت إلى إصابة 32 شخصاً بجروح: اثنان منهم في حالة خطرة، وألحق أضراراً جسيمة بالمباني والبنية التحتية والمنازل.

وجاء في مسح أولي أن «78 قرية تعرضت لأضرار جسيمة، وبعض المنازل دمرت بالكامل»، وفق «إرنا»، والتي أضافت أن قوة الزلزال كانت كبيرة بما يكفي لدرجة أن معظم القرويين قضوا الليل في العراء خوفاً من الهزات الارتدادية.

وتقع إيران على حدود العديد من الصفائح التكتونية الرئيسية، ما يجعلها عرضة لنشاط زلزالي متكرر.

وفي حزيران/يونيو، أدى زلزال قرب جبل دماوند، أعلى قمة في إيران، إلى مقتل شخص وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح شرقي العاصمة طهران.

وفي شباط/فبراير الماضي، قتل تسعة أشخاص إثر زلزال بقوة 5,7 درجة هز قرية «حبش عليا» في غرب البلاد على الحدود مع تركيا.

لكنّ الزلزال الأكثر دموية في تاريخ إيران الحديث وقع في عام 1990 وبلغت قوته 7,4 درجة وأودى بحياة 40 ألف شخص في شمال البلاد، وإصابة 300 ألف، وتشريد نصف مليون شخص.