انطلاق فعاليات المؤتمر الخامس للكسور والعظام في دبي

دبي: إيمان عبدالله آل علي

بحضور عوض الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، والدكتور فهد باصليب، المدير التنفيذي لمستشفى راشد، انطلقت فعاليات المؤتمر الخامس للكسور والعظام الذي نظمه قسم الكسور والعظام في مستشفى راشد، بحضور 50 طبيباً في فندق «لو ميريديان»، وسط إجراءات احترازية، ونحو 2500 طبيب من الجراحين عن بعد.

وقال الدكتور بلال اليافاوي، استشاري ورئيس قسم الكسور والعظام في المستشفى، رئيس المؤتمر إن جائحة «كورونا» أضرت كثيراً بالتجمعات الطبية، حيث ألغي كثير من المؤتمرات في كل دول العالم، واضطرت الجهات العلمية لتنظيم بعضها عن بُعد. مؤكدا أن تنظيم المؤتمر جاء بما ينسجم مع رؤية قيادة دولة الامارات، وهي أن تصبح الدولة عاصمة للعلم والمعرفة، ومن ثم أصبح من واجبنا أن نؤدي دورنا تجاه المجتمع، بالحث على العلم والتعلم وتطوير المهارات العلمية. لافتاً إلى أن التعليم الطبي المستمر مكون أساسي من مكونات الصحة العامة وله دور كبير في الحفاظ على الإنسان، ومن ثم النهوض بعجلة التنمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي.

وأضاف: على مدى السنوات الأربعة الماضية، أصبح المؤتمر وجهة لجميع العاملين في طب وجراحة العظام، من داخل الدولة، والدول العربية وأوروبا وشرق آسيا وأمريكا. لافتاً إلى أن مؤتمر العام الماضي شهد حضور 1647 من الجراحين والممرضين المتخصصين، ليتخطى إجمالي الحضور في السنوات الأربع 4 آلاف طبيب. كما ضمت هذه المؤتمرات 140 خبيراً من جميع دول العالم.

وأفاد بأن قسم العظام والمفاصل في المستشفى أحد أكبر اقسام العظام في الدولة، من حيث عدد الأطباء العاملين، وعدد العمليات ومواكبة احدث التقنيات الجراحية. لافتا الى ان عدد العمليات التي أجريت العام الماضي بلغ 4 آلاف عملية، بسبب جائحة «كورونا» مقارنة بـ 6 آلاف عملية عام 2019.

وأشار إلى أن السمعة الطيبة للقسم أدت الى اختياره العام الماضي ضمن افضل 10 مراكز جراحة عظام في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، فضلاً عن قبوله أول مركز تدريبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة العالمية لجراحات الإصابات والكسور ومقرها في مدينة دافوس في سويسرا، حيث يأتي الأطباء من مختلف أنحاء العالم للتدريب في القسم.

وأشار إلى أن المؤتمر نظم أمس الأول 4 ورش تدريبية للأطباء في جامعة الشارقة، شارك فيها 2000 طبيب عن بُعد.

بعد ذلك افتتح الكتبي، برفقة الدكتور باصليب والدكتور اليافاوي، المعرض المصاحب للمؤتمر بعدد لا يتعدى 5 شركات، تماشيا ًمع قواعد الصحة العامة التي وضعتها الجهات الصحية، حيث تجولوا على تلك الشركات التي عرضت أحدث منتجاتها وأجهزتها الطبية.