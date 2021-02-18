شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مقابلات المرشحين لجائزة خليفة التربوية محلياً وعربياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

بدأت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية عملية مقابلات المرشحين الذين انطبقت عليهم المعايير الخاصة بالمجالات المطروحة للدورة الرابعة عشرة 2021، وتستمر حتى نهاية فبراير/ شباط الجاري.

وأكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية أهمية هذه المرحلة التي تأتي ضمن الجدول الزمني للدورة الحالية، ويشارك فيها عدد من المتخصصين في مختلف المجالات المطروحة لهذه الدورة والتي تشمل 9 مجالات موزعة على 18 فئة.

وأوضحت العفيفي إن المقابلات تتم عبر تقنية الاتصال عن بعد التزاما بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال هذه الفترة، ويتولى المحكمون إنجاز المقابلات «افتراضياً» مع المرشحين الذين تنطبق عليهم المعايير الخاصة بهذه المجالات على المستويين المحلي والعربي، مشيرة إلى أن الجائزة طورت البنية التحتية التقنية لموقعها الإلكتروني عبر توظيف أحدث التقنيات المتطورة التي تكفل جودة الأداء والسرية المطلوبة خلال مختلف مراحل استقبال وفرز وتقييم طلبات المرشحين تمهيداً لإعلان أسماء الفائزين في هذه الدورة في شهر إبريل/ نيسان المقبل.