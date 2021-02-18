شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الأوروبي يرفض دعوى «راين إير» ضد مساعدات حكومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرّ القضاء الأوروبي بقانونية المساعدات الحكومية التي تقدمها فرنسا والسويد لإنقاذ شركتي الطيران «إير فرانس» و«إس ايه إس» المتضررتين كثيراً جراء الأزمة الصحية، رافضةً بذلك الالتماسات التي قدّمتها شركة «راين إير» لاختلال المنافسة.

في قرارين منفصلين، اعتبرت المحكمة الأوروبية في لوكسمبورج أن الترتيبات المطبّقة في هذين البلدين تتوافق مع قانون الاتحاد كما رفضت الالتماسات التي قدّمتها شركة «راين إير» الإيرلندية ذات الكلفة المنخفضة.

وأعلنت هذه الأخيرة في بيان عن نيّتها استئناف الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية، وقال متحدث باسم شركة «إير فرانس» إن الشركة «تبلغت هذا الحكم وترحّب به».

وكانت المحكمة الأوروبية تنظر للمرة الأولى في قانونية نظام مساعدات الدول خلال أزمة جائحة كوفيد-19، في وقت تدرس المحكمة أكثر من عشر دعاوى أخرى رفعتها شركة «راين إير» وتستهدف دولاً أخرى.

ولجأت الشركة الإيرلندية إلى القضاء في أيار/مايو 2020، للطعن من جهة بالقروض المكفولة التي منحتها السويد خصوصاً إلى شركة «اس ايه اس» الاسكندينافية بقيمة 3.3 مليار كرونا سويدية (308 ملايين دولار)، ومن جهة أخرى بإرجاء الدولة الفرنسية دفع الضرائب المتوجبة على «إير فرانس».

ومن المفترض أن تسمح هذه المساعدات للشركتين بتجاوز أزمة كوفيد-19 التي جمّدت الطائرات في مدارج المطارات.

وفي البلدين، كانت هذه الترتيبات مخصصة للشركات التي تملك رخصة وطنية. وقد أقرتها المفوضية الأوروبية في آذار/مارس 2020، بموجب تدابير مؤقتة تهدف إلى دعم الاقتصاد في سياق استثنائي.

وندّدت «راين إير» باختلال في المنافسة وكذلك بانتهاك مبادئ القانون الأوروبي مثل منع التمييز المبني على الجنسية وحرية تبادل الخدمات.(أ.ف.ب)