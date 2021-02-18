شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر موجة سفر سنوية في العالم تتراجع 58% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجنّب عشرات الملايين من سكان الصين السفر خلال عطلة رأس السنة القمرية، التي تشهد عادة أكبر موجة سفر سنوية في العالم، لتنخفض حركة الركاب بأكثر من النصف على وقع أزمة وباء كوفيد-19.

وتبدأ فترة الأعياد عادة بعودة مئات ملايين الموظفين إلى بلداتهم من المناطق الصناعية والمدن الكبرى، لكن السلطات الصينية حضّت السكان هذا العام على تجنّب حركة السفر السنوية منعاً لتفشي كوفيد.

وشملت تدابير مشددة لاحتواء تفشي المرض إجراء فحوص كورونا متكررة بنتائج سلبية كشرط للسفر ومواجهة احتمال الخضوع لحجر صحي، بينما تم تقديم باقات إنترنت مجانية للعاملين خارج بلداتهم الأصلية وأفلام عبر الإنترنت كحوافز لثنيهم عن العودة إلى مناطقهم.

وكشفت تقديرات أولية صادرة عن وزارة النقل أن حركة الركاب خلال رأس السنة القمرية تراجعت بنسبة 58% مقارنة بالعام السابق لتسجّل 97,7 مليون رحلة، سواء بالقطارات أو على الطرق أو بحراً أو جواً.

وأفادت صحيفة «غلوبال تايمز» في مقال أمس الخميس بأن الصين استخدمت «السيطرة المنظمة» وتمكنت من «إبقاء المهرجان حياً» خلال احتفالات رأس السنة القمرية.

وتأثّرت أرقام العام الماضي أساساً بتفشي فيروس كورونا في وقت فرض إغلاق على مدينة ووهان، حيث اكتُشف الفيروس أول مرة، قبيل عطلة 2020 الوطنية. وبلغت نسبة الانخفاض هذه السنة أكثر من 71% مقارنة بالرقم الذي تم تسجيله في 2019، قبل تفشي الوباء.

لكن بينما ألغى كثيرون خططهم للسفر هذه السنة، إلا أنهم واصلوا الإنفاق، وأشارت وزارة التجارة إلى أن عائدات قطاعي التجزئة وخدمات المطاعم لدى الشركات الرئيسية ارتفعت بنسبة 29% عن العام السابق خلال الأسبوع، إذ قرر المستهلكون الإنفاق بدلاً من السفر.(أ ف ب)

