شكرا لقرائتكم خبر عن 89324 جرعة لقاح خلال 24 ساعة وإلإجمالي 5373730 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تقديم 89324 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدّمتها حتى اليوم 5 ملايين و373 ألفاً و730 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 54.33 لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد - 19». (وام)