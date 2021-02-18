شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان يطلق موقعه الإلكترونى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، انطلاق موقعه الإلكترونى الجديد، وذلك فى إطار تطوير عمل المجلس استكمالاً لخطته فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدا حرص المجلس على إنشاء موقع إلكتروني جذاب وسهل الاستخدام ومتاح لجميع أطياف المجتمع المصري. فالموقع متاح للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يخاطب الموقع الأطفال دون سن 18 عامًا ويعرفهم بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان الاساسية .

وتابع: "فضلاً عن إتاحة كافة تقارير وإصدارات وأخبار المجلس وأنشطته، كما يوجد بالموقع قسم تقديم الشكاوى عبر الإنترنت ، متصل تلقائياً بنظام إدارة الشكاوى الآلية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، مما سيسهل عملية تقديم الشكاوى ومتابعتها من جانب المواطن المصري".

وذكر المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الموقع الالكترونى يوضح ايضاً عناوين فروع المجلس بمحافظات الجمهورية ، وكيفية التواصل معها .