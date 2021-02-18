شكرا لقرائتكم خبر عن الحقوق والحريات أبرزها.. تعرف على اختصاصات لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ويتكون مشروع قانون اللائحة من (292) مادة مقسمة إلى 12 باباً، وورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وفيما يلى نستعرض اختصاصات لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى:

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- الحقوق والحريات.

- التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.

- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان.

- تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان.

- الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

- الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

- التضامن الاجتماعى.

- العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى.

- الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة.

- الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى.

- رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا وحمايتهم.

- تنظيم الأسرة.

- حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.

- الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.

- التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة - التكوين المهنى - التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة).

- أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

- رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.

- السياسات والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بحقوق الإنسان وشئون التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.