شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: الحفاظ على صناعة المهنة ترجمت خلال المجلس السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال ضياء رشوان، المرشح لمقعد نقيب الصحفيين، إن ملفات الصحفيين في الفترات الماضية كانت معقدة وصعبة، وزادت صعوبة في ظل انتشار جائحة كورونا، مؤكدا أن التأثير الاقتصادي لكورونا انعكس بالفعل على الصحف، ولكننا نحاول ونسعى لإنقاذ الصحفي ولإنقاذ الصناعة، لأنه إذا سقطت الصناعة لن نجد هذه المهنة.

وأضاف ضياء رشوان خلال لقاءه بمحررى النقابة :"كورونا ليست حجة أو عذر لأي تقصير، والتزامي بالصمت خلال تأدية واجباتي، دون أن تتحول مادة للدعاية نهج حرصت عليه، يراه البعض ميزة ويراه البعض الآخر عيبا، إلا أن لحظة الحساب لابد ان تُقال فيها كافة التفاصيل".

وأوضح رشوان، أن الحفاظ على صناعة المهنة ترجمت خلال المجلس السابق، متابعا:" منذ اللحظة الأولى، التي توليت بخلاف القانون واللائحة لجنة التسويات، وخلال هذه المحاولات نجحنا في حل كافة المشاكل المالية والنقابية للزملاء داخل مصر وخارج مصر، وتمت التسوية كاملة وتم تسليم مستحقاتهم كاملة داخل مبنى النقابة".

يذكر أن نقابة الصحفيين، بدأت اليوم الخميس، تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لستة من أعضاء مجلس النقابة، وتستمر لمدة خمسة أيام على أن ينتهى باب التقديم الاثنين الموافق 22 فبراير .

ومن المقرر أن يُفتح باب التنازلات والطعون في الخمسة أيام التالية (من 23 إلى 27 فبراير 2021)، تنتهي في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير، ويعلن في اليوم نفسه الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات، وتجرى الانتخابات يوم (الجمعة 5 مارس2021) في حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف اعضائها.

وكان مجلس نقابة الصحفيين أعلن من قبل عن تشكيل لجنة للاشراف علي انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات برئاسة خالد ميري وكيل النقابة وعضوية الزملاء الخمسة المستمرون في مجلس النقابة وتفويضهم في اختيار مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في لجنة الاشراف علي الانتخابات ومخاطبة الجهات القضائية للاشراف علي العملية الانتخابية.