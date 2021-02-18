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تقديم 89324 جرعة جديدة من لقاح كورونا بالإمارات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم 89324 جرعة جديدة من لقاح بالإمارات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 18 فبراير 2021

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم لقاح للمواطنين والمقيمين على أرضها.

 

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 89,324 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى، الخميس، 5,373,730 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 54.33 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19"، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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