البیت الأبیض يعلن خطة الإنقاذ الأمریكیة للاستجابة لجائحة فیروس كورونا

محمد الفلاح - الخميس 18 فبراير 2021

أعلن البیت الأبیض الأمریكي امس أن "خطة الإنقاذ الأمریكیة" للاستجابة لجائحة فیروس كورونا، سوف تستثمر 50 ملیار دولار لتوسیع ودعم الاختبارات بما في ذلك المرافق ذات الأولویة مثل المدارس والملاجئ.



وقال البیت الأبیض في بیان إن الرئیس الأمریكي جو بایدن "أعلن عن سلسلة من الإجراءات الجدیدة لتوسیع نطاق اختبار كوفید 19، وتحسین توفرھا والاستعداد بشكل أفضل لتھدید متحورات الفیروس".

وتشمل الإجراءات المعلن عنھا قیام وزارة الصحة والخدمات البشریة بالشراكة مع وزارة الدفاع (بنتاغون) باستثمار "650 ملیون دولار لتوسیع فرص الاختبار للمدارس والمرافق التي تؤوي المجتمعات المحرومة مثل ملاجئ المشردین".