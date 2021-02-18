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البیت الأبیض يعلن خطة الإنقاذ الأمریكیة للاستجابة لجائحة فیروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 18 فبراير 2021

أعلن البیت الأبیض الأمریكي امس أن "خطة الإنقاذ الأمریكیة" للاستجابة لجائحة فیروس كورونا، سوف تستثمر 50 ملیار دولار لتوسیع ودعم الاختبارات بما في ذلك المرافق ذات الأولویة مثل المدارس والملاجئ.

 

وقال البیت الأبیض في بیان إن الرئیس الأمریكي جو بایدن "أعلن عن سلسلة من الإجراءات الجدیدة لتوسیع نطاق اختبار كوفید 19، وتحسین توفرھا والاستعداد بشكل أفضل لتھدید متحورات الفیروس".

 

وتشمل الإجراءات المعلن عنھا قیام وزارة الصحة والخدمات البشریة بالشراكة مع وزارة الدفاع (بنتاغون) باستثمار "650 ملیون دولار لتوسیع فرص الاختبار للمدارس والمرافق التي تؤوي المجتمعات المحرومة مثل ملاجئ المشردین".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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