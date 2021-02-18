شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ألف "لقاح إيبولا" يصل غينيا الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية ومسؤول بوزارة الصحة في غينيا اليوم الخميس إنه من المتوقع وصول أكثر من 11 ألف لقاح مضاد لفيروس إيبولا إلى البلاد مطلع الأسبوع المقبل، على أن يأتي المزيد لاحقا، وإن عمليات التطعيم يمكن أن تبدأ قريبا ربما يوم الاثنين.

وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا في مؤتمر صحفي إنه يجري إعداد 11 ألف جرعة في جنيف وإن 8600 جرعة أخرى ستجيء من الولايات المتحدة.

وأكد محمد لامين يانسانيه، وهو مستشار كبير لوزير الصحة في غينيا، في المؤتمر الصحفي أنه بمجرد وصول اللقاحات إلى البلاد يوم الأحد سيتسنى بدء حملة التطعيم في اليوم التالي.