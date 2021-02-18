شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد قاضي التحقيق في "انفجار بيروت" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت محكمة لبنانية اليوم الخميس - حسب قول المحامي يوسف لحود، الذي يمثل نحو 1400 من ضحايا انفجار مرفأ بيروت لـ "رويترز"- استبعاد القاضي فادي صوان من التحقيق في أحداث الانفجار.

ووجه صوان اتهامات لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من أغسطس آب ودمر مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعد أسوأ أزمة يواجهها لبنان منذ الحرب الأهلية.

وانتقد عدة سياسيين صوان بعد توجيه هذه الاتهامات، وقالوا إنه يتجاوز نطاق سلطاته.